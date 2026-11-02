information fournie par Reuters • 02/11/2026 à 04:19

MÉDIAS-KKR, Singtel et Tata Communications mettent en vente la société de centres de données STT GDC India pour un montant supérieur à 5,5 milliards de dollars - Economic Times

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