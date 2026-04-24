information fournie par Reuters • 24/04/2026 à 17:18

MÉDIAS-Intel prépare une émission obligataire pour financer le rachat de sa participation dans l'usine auprès d'Apollo - Bloomberg News

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