MÉDIAS-Intel prépare une émission obligataire pour financer le rachat de sa participation dans l'usine auprès d'Apollo - Bloomberg News

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Comme chaque année, le dernier dimanche d'avril, le petit canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures a voté à main levée pour ses dirigeants et juges locaux, selon une tradition remontant au XVe siècle. La "Landsgemeinde", ou Assemblée en plein air, a encore rassemblé ...
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information fournie par AFP Video•26.04.2026•16:56•
Des habitants commémorent les 40 ans de la pire catastrophe nucléaire civile de l'Histoire sur la place principale de Slavoutytch, une ville construite en 1986 pour accueillir les déplacés de l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl.
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