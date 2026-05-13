information fournie par Reuters • 13/05/2026 à 15:29

MÉDIAS-Golub Capital nomme David Golub co-directeur général et désigne trois nouveaux co-présidents - Bloomberg News

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