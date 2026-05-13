MÉDIAS-Golub Capital nomme David Golub co-directeur général et désigne trois nouveaux co-présidents - Bloomberg News

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information fournie par Boursorama avec AFP•13.05.2026•15:37•
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information fournie par Boursorama avec AFP•13.05.2026•15:36•
Le laboratoire pharmaceutique danois Novo Nordisk, fabricant des traitements contre le diabète Ozempic et anti-obésité Wegovy, a annoncé mercredi qu'il renonçait à construire l'usine promise au Danemark pour produire des médicaments contre les maladies rares. Le ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•13.05.2026•15:35•
"Le président Zelensky doit donner l'ordre aux forces ukrainiennes de cesser le feu et de quitter le territoire du Donbass", a tranché Dmitri Peskov. Les forces ukrainiennes doivent se retirer du Donbass partiellement occupé par la Russie avant que de "véritables" ...
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