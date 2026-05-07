information fournie par Reuters • 07/05/2026 à 07:05

MÉDIAS-Faisal Shamsee, codirecteur de Goldman Sachs à Singapour et ingénieur clé, quitte la société – Bloomberg News

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