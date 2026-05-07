MÉDIAS-Faisal Shamsee, codirecteur de Goldman Sachs à Singapour et ingénieur clé, quitte la société – Bloomberg News

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Le navire MV Hondius, avec à son bord des passagers et membres d'équipage confinés à cause d'un foyer d'hantavirus, a pris la route Tenerife dans l'archipel espagnol des Canaries où il est attendu samedi, avant une évacuation des passagers prévue en début de semaine ...
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(Actualisé avec publications de Rheinmetall, Klépierre, Bouygues, Legrand et Solvay) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens ...
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SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ...
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SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ...
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