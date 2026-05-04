information fournie par Reuters • 04/05/2026 à 23:50

MÉDIAS-Citigroup met en place un nouveau système de rémunération pour les recommandations dans les domaines bancaire et de la gestion de patrimoine - FT

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