information fournie par Reuters • 29/04/2026 à 11:04

MÉDIAS-Biohub, soutenu par Zuckerberg, mise 500 millions de dollars sur la biologie appliquée à l'IA - Axios

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 avril - -- Lien vers la source: https://tinyurl.com/4ceh366w

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