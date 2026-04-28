information fournie par Reuters • 28/04/2026 à 20:20

MÉDIAS-Apple prépare une refonte de ses outils de retouche photo avec de nouvelles fonctionnalités d'IA dans iOS 27 - Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 avril - -- Lien vers la source: https://tinyurl.com/bddf573m

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