information fournie par Reuters • 14/05/2026 à 04:32

MÉDIAS-AirTrunk, filiale de Blackstone, cherche à obtenir un prêt de 2 milliards de dollars pour financer son expansion en Malaisie – Bloomberg News

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