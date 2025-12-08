 Aller au contenu principal
Median Technologies s’associe à un leader américain de la Santé pour mettre son logiciel dispositif médical eyonis® LCS à disposition des patients aux États-Unis et en Europe.
information fournie par Boursorama CP 08/12/2025 à 17:45

Communiqué de presse Median Technologies

Median Technologies s’associe à un leader américain de la Santé pour mettre son logiciel dispositif médical eyonis® LCS à disposition des patients aux États-Unis et en Europe.

• Accord commercial non exclusif pour la distribution d’eyonis® LCS aux États-Unis et en Europe
• L’accord prendra effet dès l’obtention de l’autorisation FDA 510(k)
• La robustesse de l’infrastructure du partenaire et sa couverture étendue sur les marchés américain et européen permettront de maximiser le succès du lancement commercial

Valeurs associées

MEDIAN TECHNOLOGIES
2,9450 EUR Euronext Paris -4,69%

1 commentaire

  • 17:54

    Bonne news !
    On verra comment la bourse réagit demain.

