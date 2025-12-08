Communiqué de presse Median Technologies
Median Technologies s’associe à un leader américain de la Santé pour mettre son logiciel dispositif médical eyonis® LCS à disposition des patients aux États-Unis et en Europe.
• Accord commercial non exclusif pour la distribution d’eyonis® LCS aux États-Unis et en Europe
• L’accord prendra effet dès l’obtention de l’autorisation FDA 510(k)
• La robustesse de l’infrastructure du partenaire et sa couverture étendue sur les marchés américain et européen permettront de maximiser le succès du lancement commercial
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer