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Median Technologies s'allie à Canon Medical
information fournie par Zonebourse 30/07/2026 à 18:10
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La medtech française, spécialisée dans le diagnostic précoce du cancer et la fourniture d'analyses d'imagerie pour les essais cliniques en oncologie, annonce la signature d'un partenariat commercial stratégique avec Canon Medical Systems Corporation, conclu via sa filiale Olea Medical.

Selon les termes du contrat, Olea Medical et Median Technologies uniront leurs forces pour promouvoir et commercialiser eyonis LCS sur les deux marchés cibles prioritaires que sont les Etats-Unis et l'Europe, tout en conservant la possibilité d'étendre ultérieurement cette alliance à d'autres géographies.

Ce partenariat permet à Median de s'appuyer sur la frappe commerciale et l'ancrage massif de Canon Medical, l'un des leaders mondiaux des scanners CT, au sein des centres de radiologie américains et européens.

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