Median Technologies remporte l'un des plus importants contrats de son histoire pour son activité d’imagerie pour les essais cliniques (iCRO)

Un projet mondial de phase III en oncologie d'une valeur totale de 8,4 M€

qui renforce le carnet de commandes de l'activité iCRO de Median et

accroît la visibilité de ses revenus futurs

SOPHIA ANTIPOLIS, France - Median Technologies (FR0011049824, ALMDT, éligible PEA/PME, « Median » ou « La Société »), développeur d’eyonis®, une suite de logiciels dispositifs médicaux basés sur l’intelligence artificielle (IA) pour la détection et le diagnostic précoces des cancers, et un leader mondial de la fourniture d’analyses d’images par IA et de services centraux d’imagerie pour les essais cliniques en oncologie de l’industrie biopharmaceutique, annonce aujourd'hui la signature, pour son activité iCRO, de l'un des plus importants contrats de son histoire.