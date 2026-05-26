Median Technologies présentera ses services d’imagerie centralisés et son offre basée sur l’intelligence artificielle pour l’imagerie des essais cliniques
en oncologie à l’ASCO 2026
•Median est un leader dans la fourniture de services d’imagerie pour les essais cliniques des plus importants laboratoires pharmaceutiques mondiaux en oncologie
•Median présentera ses offres en imagerie appliquée aux radiopharmaceutiques et pour l’évaluation de la cachexie pour la recherche en oncologie au cours de deux sessions sur le stand 36102
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