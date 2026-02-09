 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Median Technologies obtient l’autorisation 510(k) de la FDA pour eyonis® LCS, le premier logiciel dispositif médical de détection et diagnostic basé sur l’IA pour le dépistage du cancer du poumon
information fournie par Boursorama CP 09/02/2026 à 07:00

Median Technologies obtient l’autorisation 510(k) de la FDA
pour eyonis® LCS, le premier logiciel dispositif médical de détection et
diagnostic basé sur l’IA pour le dépistage du cancer du poumon
• eyonis® LCS ambitionne de transformer radicalement le dépistage du cancer du
poumon en aidant au diagnostic à des stades précoces et curables, tout en
réduisant les faux positifs afin de limiter les examens de suivi inutiles. eyonis® LCS
a le potentiel d’aider à sauver des centaines de milliers de vies aux Etats Unis.
• eyonis® LCS est le seul logiciel dispositif médical permettant de détecter et de
caractériser le cancer du poumon à partir de scanners thoraciques à faible dose,
avec une sensibilité de 93,3 % pour une spécificité de 92,4 % et une valeur
prédictive négative de 99,9 %.
• L’autorisation de mise sur le marché américain d’eyonis® LCS va accélérer le
déploiement à grande échelle des programmes de dépistage du cancer du
poumon pour les 14,5 millions de personnes éligibles aux États-Unis.
• Le code NT-APC 1508, déjà en place, offre une procédure de remboursement
prévisible, qui va accélérer l’adoption d’eyonis® LCS.

Valeurs associées

MEDIAN TECHNOLOGIES
4,280 EUR Euronext Paris -0,35%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ski de fond - Cérémonie des vainqueurs du 10km + 10km Skiathlon hommes
    JO 2026: La France ouvre son compteur grâce à Desloges et aux biathlètes, la catastrophe Vonn
    information fournie par Reuters 09.02.2026 07:29 

    La délégation française a ouvert dimanche son compteur de médailles lors du deuxième jour des Jeux olympiques de Milan-Cortina grâce au sacre des biathlètes lors du relais mixte et à la deuxième place de Mathis Desloges. C'est ‍le fondeur de 23 ans qui a décroché ... Lire la suite

  • ERAMET : Une consolidation vers les supports est probable
    ERAMET : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 09.02.2026 07:26 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • LVMH : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    LVMH : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 09.02.2026 07:25 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • IPSOS : La consolidation peut se poursuivre
    IPSOS : La consolidation peut se poursuivre
    information fournie par TEC 09.02.2026 07:21 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank