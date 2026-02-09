Median Technologies obtient l’autorisation 510(k) de la FDA
pour eyonis® LCS, le premier logiciel dispositif médical de détection et
diagnostic basé sur l’IA pour le dépistage du cancer du poumon
• eyonis® LCS ambitionne de transformer radicalement le dépistage du cancer du
poumon en aidant au diagnostic à des stades précoces et curables, tout en
réduisant les faux positifs afin de limiter les examens de suivi inutiles. eyonis® LCS
a le potentiel d’aider à sauver des centaines de milliers de vies aux Etats Unis.
• eyonis® LCS est le seul logiciel dispositif médical permettant de détecter et de
caractériser le cancer du poumon à partir de scanners thoraciques à faible dose,
avec une sensibilité de 93,3 % pour une spécificité de 92,4 % et une valeur
prédictive négative de 99,9 %.
• L’autorisation de mise sur le marché américain d’eyonis® LCS va accélérer le
déploiement à grande échelle des programmes de dépistage du cancer du
poumon pour les 14,5 millions de personnes éligibles aux États-Unis.
• Le code NT-APC 1508, déjà en place, offre une procédure de remboursement
prévisible, qui va accélérer l’adoption d’eyonis® LCS.
