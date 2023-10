Median Technologies nomme Ben McDonald à son Conseil d’Administration



Sophia Antipolis, France – Median Technologies annonce aujourd’hui que Ben McDonald a rejoint son Conseil d’Administration, présidé par Oran Muduroglu. Cette nomination a été approuvée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 octobre 2023.



Ben McDonald est co-fondateur, associé et directeur des investissements chez Aegis Group Partners, une société d'investissement dans les technologies de pointe. Il supervise les investissements d'Aegis Group Partners dans un ensemble de secteurs industriels notamment les secteurs de l'intelligence artificielle, du logiciel, de la biotechnologie, de l'informatique quantique, des biomatériaux et de la CleanTech.



Ben McDonald est membre du Conseil d’Administration d’Aegis Group Partners Holdco, de Noble Biomaterials, de SuperTurbo Technologies, et de Next Generation Turbo. Il a également été membre du Conseil d’Administration d’Introhive avant son rachat par Providence Strategic Growth. Avant de rejoindre Aegis Partners Group, Ben a été investisseur chez Citadel Global Equities et Ailanthus Capital Management sur le secteur des sociétés de technologie. Ben McDonald est diplômé de l’Université de Cambridge (Master of Business Administration) et de l’Université de Western (Honours Business Administration Program).