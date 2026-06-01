Median Technologies : l'augmentation de capital déjà sursouscrite

Moins d'une semaine après son lancement, la levée de fonds du spécialiste de l'imagerie médicale par IA affiche complet. Face à l'afflux des demandes, la clôture de l'offre est avancée de 24 heures.

La medtech française, qui développe la suite logicielle d'intelligence artificielle eyonis pour le diagnostic précoce des cancers, a annoncé aujourd'hui le succès anticipé de son augmentation de capital de 50 millions d'euros lancée le 27 mai dernier au prix de 5,00 euros par action.

L'opération, qui comprend une offre globale (grand public et institutionnels) de 40 millions d'euros ainsi qu'une offre réservée de 10 millions d'euros auprès d'investisseurs stratégiques (Katarina Martinson AB, Venture S.a.r.l et Nordica Life), est d'ores et déjà "sursouscrite".

Devant cet engouement, la direction a décidé d'avancer la clôture de l'ensemble des souscriptions au 2 juin 2026 (à 17h pour les guichets et le placement global, et 20h pour Internet), soit un jour plus tôt que le calendrier initial. Le règlement-livraison des actions nouvelles est lui aussi avancé au 5 juin 2026.