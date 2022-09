Communiqué de presse – Pour diffusion immédiate

Le 6 septembre 2022 – 17h45 CEST



Median Technologies fera deux présentations concernant iCRO et iBiopsy® lors du congrès 2022 de l’ESMO du 9 au 13 septembre à Paris

• iCRO : présentation d’un poster scientifique le 10 septembre : “Challenges to Assess Bone Metastases in Blinded Independent Central Review (BICR) of Breast Cancer Trials Using RECIST 1.1”

• iBiopsy® : présentation d’un poster scientifique le 11 septembre : “Artificial Intelligence Supporting Lung Cancer Screening: Computer Aided Diagnosis of Lung Lesions Driven by Morphological Feature Extraction”

• L’équipe Median sera présente sur le stand 447, Hall 7.2 pendant toute la durée de l’exposition technique



Sophia Antipolis, France - Median Technologies (ALMDT) annonce aujourd’hui sa participation au congrès annuel de l’ESMO (European Society for Medical Oncology) qui se tiendra du 9 au 13 septembre à Paris (Paris Expo Porte de Versailles).



Median y présentera deux posters scientifiques.