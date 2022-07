Median Technologies fera deux présentations concernant iBiopsy® lors de la conférence ECR 2022 (European Congress of Radiology) du 13 au 17 juillet à Vienne (Autriche)



• Présentation industrielle le 13 juillet : « Enabling lung cancer screening with iBiopsy® AI-based software as medical device »

• Présentation scientifique le 15 juillet : « Development and validation of a machine learning based CADx designed to improve patient management in lung cancer screening programmes »

• Median Technologies présentera les derniers développements de son logiciel dispositif médical iBiopsy® Lung Cancer Screening CADe/CADx sur le stand #AI-49, Expo X1, AI-area



Sophia Antipolis, France - Median Technologies (ALMDT) annonce aujourd’hui sa participation à l’ECR (European Congress of Radiology) qui se tiendra du 13 au 17 juillet à Vienne (Autriche), conférence au cours de laquelle la société fera une présentation industrielle et une présentation scientifique.