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Median Technologies : eyonis Inc., filiale de Median Technologies, présentera les résultats de l’étude étayant les performances d’eyonis® LCS à CHEST 2026
information fournie par Boursorama CP 14/10/2026 à 17:45

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Communiqué de presse MEDIAN TECHNOLOGIES

eyonis Inc., filiale de Median Technologies, présentera les résultats de l’étude étayant les performances d’eyonis® LCS à CHEST 2026

• Cette étude a démontré une sensibilité de 93,3 %, une spécificité de 92,4 % et une valeur prédictive négative de 99,9 % pour eyonis® LCS
• eyonis® LCS est le premier et le seul logiciel dispositif médical basé sur l’IA/ML, autorisé par la FDA, combinant détection et diagnostic assistés par ordinateur dans le dépistage du cancer du poumon
• CHEST 2026 constitue une opportunité importante d’échanger avec les pneumologues, acteurs clés pour l’adoption de solutions d’aide à la décision basées sur l’IA dans le dépistage du cancer du poumon

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