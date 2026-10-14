Communiqué de presse MEDIAN TECHNOLOGIES



eyonis Inc., filiale de Median Technologies, présentera les résultats de l’étude étayant les performances d’eyonis® LCS à CHEST 2026



• Cette étude a démontré une sensibilité de 93,3 %, une spécificité de 92,4 % et une valeur prédictive négative de 99,9 % pour eyonis® LCS

• eyonis® LCS est le premier et le seul logiciel dispositif médical basé sur l’IA/ML, autorisé par la FDA, combinant détection et diagnostic assistés par ordinateur dans le dépistage du cancer du poumon

• CHEST 2026 constitue une opportunité importante d’échanger avec les pneumologues, acteurs clés pour l’adoption de solutions d’aide à la décision basées sur l’IA dans le dépistage du cancer du poumon