Median Technologies communique ses résultats semestriels 2025 et ses indicateurs financiers clé pour le troisième trimestre



• Perte opérationnelle réduite de 4 m€ au premier semestre 2025 par rapport à la même période 2024, reflétant une amélioration de l’efficacité opérationnelle de la Société

• Chiffre d’affaires semestriel 2025 à 11,3 m€, contre 10,9 m€ au premier semestre 2024 ; chiffre d’affaires T3 2025 à 5,9 m€

• 73,6 m€ de carnet de commandes au 30 septembre 2025, en hausse de 3 % par rapport au 30 juin 2025

• Décision attendue au début du premier trimestre 2026 pour l’autorisation 510(k) de mise sur le marché américain d’eyonis® LCS

• Trésorerie de 25,3 m€ au 30 septembre 2025, assurant le financement de la Société jusqu’au quatrième trimestre 2026 a minima