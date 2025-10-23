 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 243,50
+0,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Median Technologies communique ses résultats semestriels 2025 et ses indicateurs financiers clé pour le troisième trimestre
information fournie par Boursorama CP 23/10/2025 à 17:45

Median Technologies communique ses résultats semestriels 2025 et ses indicateurs financiers clé pour le troisième trimestre

• Perte opérationnelle réduite de 4 m€ au premier semestre 2025 par rapport à la même période 2024, reflétant une amélioration de l’efficacité opérationnelle de la Société
• Chiffre d’affaires semestriel 2025 à 11,3 m€, contre 10,9 m€ au premier semestre 2024 ; chiffre d’affaires T3 2025 à 5,9 m€
• 73,6 m€ de carnet de commandes au 30 septembre 2025, en hausse de 3 % par rapport au 30 juin 2025
• Décision attendue au début du premier trimestre 2026 pour l’autorisation 510(k) de mise sur le marché américain d’eyonis® LCS
• Trésorerie de 25,3 m€ au 30 septembre 2025, assurant le financement de la Société jusqu’au quatrième trimestre 2026 a minima

Valeurs associées

MEDIAN TECHNOLOGIES
3,2000 EUR Euronext Paris +5,26%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Jeudi, le CAC 40 a pris 0,23%, soit un gain de 18,91 points, pour s'établir à 8.225,78 points ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    Légère hausse à la Bourse de Paris, avec quelques surprises
    information fournie par AFP 23.10.2025 18:43 

    La Bourse de Paris a terminé en petite hausse jeudi, après une séance classique de résultats d'entreprises avec quelques surprises. L'indice vedette de la place parisienne a pris 0,23%, soit un gain de 18,91 points, pour s'établir à 8.225,78 points. "C'est une ... Lire la suite

  • nexity (Crédit: Crédit Nexity - Cobe Jol / credit Nexity)
    Nexity réaffirme ses objectifs annuels
    information fournie par AOF 23.10.2025 18:40 

    (AOF) - Le promoteur immobilier Nexity a enregistré un chiffre d'affaires 9 mois de 1,932 milliard d'euros, en baisse de 20%. Le chiffre d’affaires hors activités cédées a reculé de 17% à 1,93 milliard d'euros. La baisse est principalement due à la chute de 88% ... Lire la suite

  • Une enseigne Valeo
    Valeo: Objectifs 2025 confirmés, des alternatives à Nexperia
    information fournie par Reuters 23.10.2025 18:37 

    Valeo a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires stable au troisième trimestre, reflet notamment d'effets de changes négatifs liés à la hausse de l'euro, et confirmé ses objectifs 2025. L'équipementier automobile, spécialiste des aides à la conduite et des systèmes ... Lire la suite

  • Le logo de Bolloré Logistics à Montoir-de-Bretagne
    Bolloré: CA -24% au T3 avec le repli des cours pétroliers
    information fournie par Reuters 23.10.2025 18:29 

    Bolloré a fait état d'une baisse organique de 24% de son chiffre d'affaires du troisième trimestre, à 630 millions d'euros, affecté par le repli des cours pétroliers et une diminution des volumes. Le chiffre d'affaires de Bolloré Energy, la principale unité du ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank