Median Technologies communique ses indicateurs financiers clés 2024 et fait un point sur ses perspectives 2025



• Chiffre d’affaires du second semestre 2024 à 12,0 m€, + 10,2 % comparé au chiffre d’affaires 2023 sur la même période

• Chiffre d’affaires annuel 2024 à 22,9 m€, +3,3 % par rapport au chiffre d’affaires annuel 2023

• Carnet de commandes en progression à 71,0 m€ au 31 décembre 2024

• Dépôt des dossiers réglementaires eyonis™ LCS pour l’obtention du 510(k) de la FDA et du marquage CE au second trimestre 2025

• Obtention de l’approbation FDA 510(k) prévue au troisième trimestre 2025, suivi du lancement commercial aux Etats-Unis

• L’extension de la maturité du prêt 2020 de la BEI, la mise en place de la ligne de financement Iris et les améliorations opérationnelles de la division iCRO, repoussent l’horizon de trésorerie de la Société au quatrième trimestre 2025





Sophia Antipolis, France – Median Technologies (FR0011049824, ALMDT, éligible PEA/PME, « Median » ou « La Société ») développeur d'eyonis™, une suite de logiciels dispositifs médicaux basés sur l'intelligence artificielle (IA) pour le diagnostic précoce des cancers, et un des leaders mondiaux de la fourniture d'analyses d’images par IA et de services d'imagerie pour les essais cliniques en oncologie de l’industrie biopharmaceutique, communique aujourd’hui ses indicateurs financiers clés (non audités) pour 2024 et fait un point sur ses prochaines étapes structurantes en 2025.