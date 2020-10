Median Technologies annonce ses résultats

pour le premier semestre 2020



o Progression du chiffre d'affaires à 5,9 M€, + 47,9 % par rapport au premier semestre 2019

o Augmentation du carnet de commandes sur 6 mois de + 40 % à 53,6 M€

o Trésorerie et équivalents de trésorerie à 19,4 M€





Sophia Antipolis, France - Median Technologies (ALMDT), The Imaging Phenomics Company® annonce aujourd'hui ses résultats semestriels 2020. Le Conseil d'Administration de Median Technologies s'est réuni le 12 octobre 2020 afin d'arrêter les comptes consolidés du 1er semestre 2020.



Forte augmentation du chiffre d'affaires, accélération des investissements et premiers résultats encourageants pour iBiopsy®



Pour le premier semestre 2020, le chiffre d'affaires de Median Technologies s'établit à 5,9 M€, en augmentation de 47,9 % par rapport à celui du premier semestre 2019. Il a été généré à 100 % par la Business Unit iCRO qui fournit des solutions et services pour la gestion des images dans les essais cliniques en oncologie. L'activité iBiopsy®, actuellement en phase de R&D ne génère pas de revenus à ce stade.