Median : Median Technologies signe un accord de financement avec la Banque Européenne d’Investissement (EIB) pour une nouvelle ligne de financement allant jusqu’à 37,5 millions d’euros

Sophia Antipolis, France – Median Technologies (FR0011049824, ALMDT, éligible PEA/PME, « Median » ou « La Société »), fabricant d’eyonis®, une suite de logiciels dispositifs médicaux basés sur l’intelligence artificielle (IA) pour le diagnostic précoce des cancers, et un leader mondial de la fourniture d’analyses d’images par IA et de services centraux d’imagerie pour les essais cliniques en oncologie de l’industrie biopharmaceutique, annonce aujourd’hui avoir signé le 11 juillet 2025 un accord de financement avec la Banque Européenne d’Investissement (BEI) pour une nouvelle ligne de financement allant jusqu’à 37,5 millions d’euros.



La signature de cet accord est conforme aux annonces faites par la Société les 24 janvier et 24 avril 2025, stipulant que Median et la BEI étaient en discussion pour conclure un accord concernant un nouveau financement.