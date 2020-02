Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client MEDIA-GB-Total candidat à la reprise d'éoliennes en mer Reuters • 28/02/2020 à 12:12









PARIS, 28 février (Reuters) - Le groupe pétrolier français Total SA TOTF.PA figure parmi les candidats sélectionnés pour prendre une participation dans un champ d'éoliennes en mer au Royaume-Uni, pour un prix estimé à plus de sept milliards de dollars (6,3 milliards d'euros), écrit vendredi l'agence Bloomberg https://bloom.bg/2veOISo, qui cite des sources proches du dossier. NOTE: Ces informations n'ont pas été vérifiées par Reuters, qui ne garantit pas leur exactitude. <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ L'article de Bloomberg: https://bloom.bg/2veOISo ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (Bureau de Paris, édité par Nicolas Delame)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -2.75%