MEDESIS PHARMA : ACTIVITÉS & RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2022

Montpellier, le 25 octobre 2022 à 08h00 – MEDESIS PHARMA, société de biotechnologie pharmaceutique développant des candidats médicaments à partir de sa technologie propriétaire d’administration de principes actifs en nano micelles par voie buccale, Aonys, annonce ses résultats semestriels clos au 30 juin 2022, et fait le point sur l’évolution de ses activités.

Les informations exposées tiennent compte de la revue stratégique des programmes de développement menée fin septembre 2022 à la suite de l’arrivée au Conseil de surveillance de deux entrepreneurs du secteur santé américain . Cette étape structurante pour Medesis Pharma vise en particulier à prioriser le développement des candidats médicaments et du portefeuille d’actifs pharmaceutiques, notamment au regard de leurs potentiels sur le marché nord-américain, en s’appuyant sur les expertises dans le pilotage et le financement de sociétés de biotechnologies et leurs expériences réussies dans le développement de médicaments sur le marché américain.