Mécanique de précision: Odyssée Technologies s'introduit sur Euronext Growth

"Avec cette levée de fonds importante, nous entendons poursuivre notre développement sur nos segments de marché phares - aéronautique, défense, spatial, énergie et industrie - et accélérer la croissance externe pour bénéficier de nouveaux débouchés", déclare le PDG Christian Mary.

(AOF) - Odyssée Technologies, société française spécialisée dans la mécanique de précision pour les industries de pointe, annonce le succès de son introduction en bourse en vue de l’admission aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth Paris. La demande totale exprimée s’est élevée à 1,3 million de titres, soit environ 17 millions d'euros (dont environ 5,5 millions d'euros dans le cadre de l’offre à prix ferme et 11,5 millions d'euros dans le cadre du placement global) sur la base du prix de l’offre de 13 euros, soit une sursouscription d’environ 2,4 fois l’offre initiale.

