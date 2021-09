COMMUNIQUÉ DE PRESSE -- INFORMATIONS RÉGLEMENTÉES

1er septembre 2021, 18:00 CEST

MDxHealth annonce la soumission d'un projet de déclaration d'inscription

pour une proposition d'introduction en bourse aux États-Unis

IRVINE, CA, et HERSTAL, BELGIQUE -- le 1er septembre 2021 -- MDxHealth SA (Euronext Brussels : MDXH) (« MDxHealth » ou la « Société »), une société spécialisée dans le diagnostic de précision à un stade commercial, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait soumis de manière confidentielle à la U.S. Securities and Exchange Commission (la « SEC ») un projet de déclaration d'inscription en complétant le formulaire F-1 concernant une proposition d'introduction en bourse d'actions American Depositary Shares (représentant des actions ordinaires de la Société) (« ADS ») aux États-Unis. Le nombre d'ADS à introduire, le calendrier et le prix de la proposition n'ont pas encore été définis. L'introduction en bourse devrait avoir lieu une fois que la SEC aura terminé sa procédure d'évaluation, sous réserve des conditions du marché et d'autres conditions.

Cette annonce est communiquée conformément à la règle 135 de la loi américaine sur les valeurs mobilières (U.S Securities Act) de 1933, telle que modifiée (la « Securities Act »).

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres de la Société et aucune vente de ces titres ne sera effectuée dans un État ou une autre juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou la qualification ou la publication d'un prospectus d'émission en vertu des lois sur les valeurs mobilières dudit État ou de ladite juridiction. Toute offre, sollicitation ou offre d'achat, ou toute vente de titres, le cas échéant, sera effectuée conformément aux exigences d'inscription de la loi sur les valeurs mobilières et du règlement européen sur les prospectus (règlement [UE] 2017/1129), le cas échéant.

