Zelensky rencontre le président syrien à Damas

Photo prise et diffusée par le service de presse de la présidence ukrainienne, le 5 avril 2026, montrant le president ukrainien Volodymyr Zelensky (G) et le président syrien Ahmed Al-Chareh à Damas. ( UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / Handout )

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré son homologue syrien Ahmed Al-Chareh dimanche à Damas pour des discussions consacrées notamment à la sécurité régionale et à la guerre avec la Russie.

"Nous avons discuté de la situation dans la région et des perspectives pour la rendre meilleure. Nous avons aussi revu les circonstances de la guerre de la Russie contre l'Ukraine", a déclaré M. Zelensky dans un message sur les réseaux sociaux après cette rencontre.

"Il y a un intérêt fort pour l'échange d'expérience dans les domaines militaire et de la sécurité", a-t-il affirmé, ajoutant que le thème de la sécurité alimentaire et de l'Ukraine comme fournisseur de denrées alimentaires a été abordé.

M. Zelensky est arrivé accompagné du ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan en provenance d'Istanbul, pour une visite sur "la coopération entre les pays" et "la situation sécuritaire dans la région", a indiqué un haut responsable à l'AFP.

Tous deux ont été accueillis par le ministre syrien des Affaires étrangères Assaad al-Chaibani, selon l'agence de presse officielle syrienne Sana.

Le président ukrainien a rencontré la veille son homologue turc Recep Tayyip Erdogan à Istanbul pour des discussions sur la sécurité énergétique et maritime, ainsi que sur les efforts visant à mettre fin à la guerre avec la Russie, qui dure depuis plus de quatre ans.

Le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient par les frappes israélo-américaines le 28 février a mis en pause les négociations sous médiation de Washington entre Kiev et Moscou.

L'Ukraine s'inquiète qu'une guerre prolongée au Moyen-Orient, qui a provoqué une crise énergétique mondiale, ne réduise les livraisons d'équipement militaire de ses alliés et permette à la Russie de renflouer sa trésorerie grâce à la flambée des prix du pétrole et du gaz.

Depuis le début du conflit, Kiev cherche à faire valoir son expérience dans la défense anti-aérienne contrant les drones de conception iranienne Shahed, utilisés par la Russie et auxquels sont confrontées les monarchies du Golfe visées par Téhéran.

Le renversement du président syrien Bachar al-Assad, soutenu par la Russie, a porté un coup à l'influence de Moscou au Moyen-Orient. Moscou et Damas continuent cependant à maintenir des relations cordiales et le nouveau gouvernement syrien n'a pour l'instant pas demandé à la Russie de retirer ses troupes basées en Syrie.

Le président syrien s'est déjà rendu deux fois à Moscou pour y rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine, la dernière fois en janvier. Le président déchu Bachar al-Assad est lui réfugié en Russie depuis son éviction du pouvoir et son extradition est demandée par Damas.