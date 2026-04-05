Cyclisme: Tadej Pogacar remporte en solitaire son troisième Tour des Flandres

Tadej Pogacar dans le Tour des Flandres le 5 avril 2026 ( BELGA / DAVID PINTENS )

Intouchable, Tadej Pogacar a remporté dimanche son troisième Tour des Flandres, record égalé, en s'imposant en solitaire devant Mathieu van der Poel et Remco Evenepoel après un formidable combat dans les monts pavés.

Avec cette douzième victoire dans un Monument, le Slovène dépasse Roger de Vlaeminck et s'installe seul à la deuxième place au classement de tous les temps derrière Eddy Merckx (19).

Déjà vainqueur il y a deux semaines à Milan-Sanremo, le double champion du monde reste par ailleurs en lice pour réaliser le Grand Chelem consistant à remporter les cinq Monuments lors d'une même saison, un exploit encore jamais fait, avant le prochain rendez-vous dimanche prochain à Paris-Roubaix.

Pogacar s'est imposé devant les trois autres "fantastiques", avec 34 secondes d'avance sur Van der Poel, venu lui tomber dans les bras à l'arrivée, alors qu'Evenepoel a terminé à 1 min 11 sec, devant Wout Van Aert (2:04).

Accélérant dans tous les monts, Pogacar a essoré un par un ses rivaux pour s'envoler seul, comme lors de ses succès en 2023 et 2025, dans la troisième et dernière ascension du Vieux Quaremont, à 18 km de l'arrivée.

Dernier à craquer, Van der Poel a réussi à limiter la casse pour basculer à quinze secondes au sommet du Paterberg, la dernière difficulté du jour. Mais il a définitivement lâché prise dans les treize derniers kilomètres plats vers Audenaarde, échouant dans sa quête d’une quatrième victoire dans le Ronde.

Derrière, Evenepoel, pour sa première participation, a décroché une belle troisième place en offrant une résistance formidable derrière le duo de tête, alors qu'il était tout seul lors des cinquante derniers kilomètres.

Dans une course où les favoris sont arrivés un par un, Wout Van Aert, longtemps accompagné par Mads Pedersen, a terminé quatrième, comme en 2023 et 2025, après avoir lâché le Danois dans la dernière ascension du Vieux Quaremont.

Le Belge continue à courir après une victoire dont il rêve depuis son enfance dans le Monument flandrien.

Pogacar en est lui à trois succès désormais, égalant le record qu'il partage avec Mathieu van der Poel, Achille Buysse, Fiorenzo Magni, Eric Leman, Johan Museeuw, Tom Boonen et Fabian Cancellara.

De quoi aborder en pleine confiance l'Enfer du Nord dimanche prochain où il visera une première victoire dans le dernier Monument qui manque encore à son palmarès.