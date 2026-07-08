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MDA Space en baisse après une émission d'actions destinée à financer un contrat portant sur des satellites
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 23:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 juillet - ** Les actions de la société canadienne de technologie spatiale MDA Space MDA.N , cotées aux États-Unis, ont reculé de 7,6% après la clôture, à 35,72 dollars, à la suite de l'annonce d'une levée de fonds liée à une acquisition ** MDA annonce une offre de placement fermé portant sur 20 millions d’actions à 35,60 dollars, pour un produit brut de 712 millions de dollars

** Le prix de l’offre représente une décote de 7,9% par rapport au dernier cours des actions aux États-Unis, qui s’établissait à 38,67 dollars ** MDA utilisera le produit net pour financer l'acquisition, annoncée simultanément , d'une participation d'environ 70% dans Collecte Localisation Satellites (CLS) pour environ 567 millions d'euros (920 millions de dollars canadiens)

** Le Centre national d'études spatiales (CNES), l'agence spatiale française, conservera une participation d'environ 30% dans CLS

** CLS devrait générer environ 286 millions d'euros (465 millions de dollars canadiens) de chiffre d'affaires en 2026, grâce à plus de 14 000 clients répartis dans environ 150 pays, selon MDA

** BMO et RBC sont les co-chefs de file de l'offre d'actions; JP Morgan, Scotiabank et BofA en sont les co-chefs de file actifs

** Les actions américaines de MDA, qui ont reculé de 2,2% mercredi, ont pratiquement doublé depuis le début de l'année

Fusions / Acquisitions

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MDA SPACE
54,900 CAD TSX -2,52%
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