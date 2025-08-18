MCR Hotels rachète Soho House pour 2,7 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les mouvements d'actions au paragraphe 1, les détails de la transaction au paragraphe 2 et le contexte aux paragraphes 3-4)

Un groupe d'investisseurs dirigé par MCR Hotels, basé à New York, va racheter Soho House SHCO.N pour un montant d'environ 2,7 milliards de dollars, dette comprise, a annoncé lundi l'opératrice de clubs pour membres, ce qui a fait grimper ses actions de 15 % avant la clôture de la bourse.

Les actionnaires de Soho House recevront 9 dollars par action, soit une prime de 17,8 % par rapport au cours de clôture de 7,64 dollars vendredi.

Soho House est cotée en bourse depuis 2021, mais a connu des difficultés financières, perdant plus de 46 % de sa valeur de marché depuis l'introduction de ses actions à New York. Elle est actuellement évaluée à 1,49 milliard de dollars.

En février 2024, elle a formé un comité spécial du conseil d'administration pour étudier la possibilité de la privatiser.