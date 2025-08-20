En déménageant, le prince William sème le doute sur l'avenir du palais de Buckingham

L'équipe de voltige aérienne de la Royal Air Force britannique (RAF), les « Red Arrows », effectue un survol du palais de Buckingham lors du défilé organisé à l'occasion de l'anniversaire du roi, « Trooping the Colour », à Londres, le 14 juin 2025. ( AFP / Ben STANSALL )

Le prince héritier William et sa famille ont prévu de s'installer dans une nouvelle propriété sur le domaine de Windsor, suscitant des interrogations sur l'avenir du palais de Buckingham, actuellement rénové à grands frais.

Selon le tabloïd The Sun, le couple princier et ses trois enfants ont trouvé en Forest Lodge, manoir de huit chambres à Windsor, à l'ouest de Londres, leur "maison pour toujours".

Le palais de Kensington, qui gère la communication de William et Kate, a confirmé à l'AFP que la famille allait déménager "plus tard cette année".

Elle vivait déjà sur le domaine royal, dans un logement plus petit.

Si le futur roi et sa famille s'installent définitivement à Windsor, le palais de Buckingham, en réfection au centre de Londres, cessera d'être la résidence officielle du monarque britannique comme elle l'était depuis 1837.

Pour le commentateur royal Richard Fitzwilliams, ce "serait une catastrophe si Buckingham était mis à l'écart".

"C'est un bâtiment emblématique, comparable à la Maison Blanche et connu dans le monde entier", dit-il à l'AFP.

Situé au cœur de la capitale, le palais aux 755 pièces est une attraction très prisée des touristes. Environ 500.000 le visitent chaque année durant les mois d'été.

- 425 millions d'euros -

D'un point de vue institutionnel, c'est le coeur battant de la monarchie britannique, avec ses nombreuses cérémonies officielles, garden-parties estivales et son célèbre balcon, d'où la famille royale salue le public lors de cérémonies comme l'anniversaire du roi (Trooping the Colour).

Le roi Charles III, 76 ans, n'y habite cependant pas, car d'importants travaux de rénovation y sont en cours. Un chantier évalué à 369 millions de livres (425 millions d'euros) et qui doit durer jusqu'en 2027.

Charles, qui a annoncé début 2024 souffrir d'un cancer dont la nature n'a jamais été dévoilée, a assuré qu'il comptait faire du palais de Buckingham sa base londonienne une fois les travaux achevés.

Reste que "compte tenu de son combat contre le cancer, cela pourrait ne pas arriver" souligne Richard Fitzwilliams.

Le monarque n'a d'ailleurs jamais caché préférer sa résidence de Clarence House, à Londres, où il vit depuis 2003.

- Nombreuses résidences -

Buckingham palace n'est qu'une des nombreuses propriétés utilisées par la famille royale, qu'elles soient privées ou appartenant à la Couronne.

Les résidences préférées de la défunte reine Elizabeth II étaient le château de Windsor et le château de Balmoral, en Écosse, où elle se retirait chaque été.

Les Noëls étaient eux passés à Sandringham House, dans l'est de l'Angleterre.

Charles, lui, s'est beaucoup investi dans sa résidence de Highgrove House dans l'ouest de l'Angleterre, où il a conçu des jardins et une ferme entièrement biologique.

Quant à William et Kate, ils disposent également de plusieurs résidences, à Londres et dans la campagne anglaise.

William n'a jamais abordé la question de l'avenir du palais de Buckingham. Selon le Daily Mail, il pourrait, une fois devenu roi, s'inscrire dans les pas de son père en ouvrant davantage l'institution au public.

Pour Richard Fitzwilliams, Buckingham "doit absolument rester le centre de la monarchie, que William et Catherine y vivent ou non".

"Je crains qu'un futur roi à temps partiel caché à Forest Lodge... puisse entraîner une baisse du soutien de ses sujets", a pour sa part écrit la chroniqueuse du Daily Mail, Amanda Platell.

Un sondage YouGov publié en 2024 révélait que seulement un tiers (35%) des 18-24 ans se disaient favorable au maintien de la monarchie, contre un soutien "assez large" dans la population en général.