McPhy: une procédure de conciliation ouverte information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 09:00









(CercleFinance.com) - McPhy Energy annonce l'ouverture, par décision du Président du Tribunal de Commerce de Belfort, d'une procédure de conciliation et la désignation de la SCP Abitbol & Rousselet, représentée par Maître Joanna Rousselet, en qualité de conciliatrice.



L'ouverture de cette procédure a été motivée par la situation financière actuelle du fabricant d'électrolyseurs alcalins, son horizon de trésorerie étant à fin juin 2025, et le souhait de renforcer ses chances de trouver un nouveau partenaire dans les meilleurs délais.



Dans ce cadre, McPhy, conjointement avec la conciliatrice, a décidé d'initier, en parallèle de la recherche d'offres in bonis en cours, une procédure d'appel d'offres de reprise en plan de cession en vue de la mise en oeuvre, le cas échéant, d'un prépack cession.



À cet égard, la société a déjà reçu une première marque d'intérêt d'un acteur industriel européen qui, si elle venait à se confirmer, serait examinée dans le cadre de la procédure d'appel d'offres, dont la date limite pour les dépôts est fixée au 9 mai.





Valeurs associées MCPHY ENERGY 0,4400 EUR Euronext Paris -14,40%