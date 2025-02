McPhy: baisse de 30% du CA en 2024 information fournie par Cercle Finance • 20/02/2025 à 13:57









(CercleFinance.com) - McPhy Energy affiche un chiffre d'affaires de l'exercice 2024 en baisse de 30% à 13,1 millions d'euros, impacté par des indemnités de résiliation de certains projets de station de recharge. Retraité de cet impact, il s'élève à 17,1 millions.



L'activité électrolyseurs ressort en hausse de 15% à 15,8 millions d'euros, soit 99% du chiffre d'affaires total retraité. Il se répartit entre la fourniture d'électrolyseurs de grande capacité McLyzer (85%) et de la gamme Piel (15%).



La société a enregistré des prises de commandes fermes au cours de 2024 pour un montant de 28,1 millions d'euros (dont 23,4 millions pour la seule activité électrolyseurs), portant son backlog à 29,8 millions (+25%).



McPhy fait part d'une position de trésorerie autour de 39 millions d'euros à fin 2024 et d'un 'horizon de trésorerie réduit jusqu'au cours du troisième trimestre 2025, en l'absence de réalisation de solutions stratégiques dont la recherche active est en cours'.





