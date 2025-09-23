 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
McKesson revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels en raison de son intention de se concentrer sur les activités à marge élevée
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 14:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans l'ensemble de l'article)

McKesson MCK.N a relevé mardi ses prévisions de bénéfices, le distributeur américain de médicaments visant à se concentrer sur les activités à forte marge telles que les médicaments contre le cancer pour stimuler la croissance.

La firme texane prévoit désormais que son bénéfice ajusté se situera entre 38,05 et 38,55 dollars par action pour l'exercice 2026, contre une prévision précédente de 37,10 à 37,90 dollars.

Les solides antécédents opérationnels de l'entreprise et son exécution disciplinée l'aideraient à avoir un "impact significatif sur l'ensemble de l'écosystème des soins de santé", a déclaré la directrice générale Brian Tyler.

La semaine dernière, McKesson a présenté sur le site

des plans de réorganisation de ses activités en quatre segments à partir de ce trimestre.

