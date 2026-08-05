McKesson revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel grâce à la forte croissance de son activité dans le domaine des médicaments spécialisés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le distributeur pharmaceutique McKesson

MCK.N a revu à la hausse mercredi ses prévisions de bénéfice annuel après avoir dépassé les estimations de résultats du premier trimestre, grâce à la bonne tenue de ses activités dans les domaines de l'oncologie et des médicaments spécialisés.

La société table désormais sur un bénéfice ajusté pour l'exercice 2027 compris entre 44,20 et 45 dollars par action, contre une prévision antérieure de 43,80 à 44,60 dollars par action. Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient sur un bénéfice de 44,26 dollars par action.

Voici plus de détails:

* La société basée au Texas a annoncé un chiffre d’affaires de 105,4 milliards de dollars pour le premier trimestre clos le 30 juin, dépassantles attentes des analystesqui tablaient sur 103,74 milliards de dollars, grâce à la hausse des volumes de prescriptions pour ses médicaments oncologiques et spécialisés.

* McKesson et ses concurrents, notamment Cardinal Health

CAH.N et Cencora COR.N , tirent parti de la forte hausse de la demande de médicaments spécialisés onéreux utilisés pour traiter la polyarthrite rhumatoïde et le cancer, ce qui leur permet de dégager des marges élevées.

* Sur une base ajustée, McKesson a enregistré un bénéfice de 9,93 dollars par action, en hausse de 20% par rapport à l’année précédente et dépassant les estimations des analystes, qui tablaient sur 9,54 dollars par action.

* Le chiffre d’affaires de la division pharmaceutique américaine de McKesson, son segment le plus important en termes de revenus, a progressé de 5 % pour atteindre 86,8 milliards de dollars, en partie grâce à la hausse des prescriptions de produits spécialisés.

* En avril, McKesson a annoncé qu’il céderait une participation minoritaire dans son activité de solutions médico-chirurgicales à la société d’investissement Apollo Funds pour 1,25 milliard de dollars, le distributeur de médicaments rationalisant ses opérations afin de se concentrer sur son cœur de métier, la distribution pharmaceutique.

* Plus tôt mercredi, son concurrent Cencora a également revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel ajusté, misant sur le maintien d’une forte demande en médicaments spécialisés.