McKesson relève ses prévisions de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le distributeur américain de médicaments McKesson MCK.N a relevé mardi sa prévision de bénéfice annuel à une fourchette de 38,05 à 38,55 dollars, alors qu'il s'attendait auparavant à un bénéfice par action compris entre 37,10 et 37,90 dollars.