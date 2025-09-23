McKesson atteint un niveau record après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 septembre - ** Les actions du distributeur américain de médicaments McKesson MCK.N augmentent d'environ 6,8 % pour atteindre un record historique de 744,17 dollars

** MCK relève ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2026 , affirmant qu'elle se concentre davantage sur les domaines à forte marge tels que les services de médicaments contre le cancer pour stimuler la croissance

** La société s'attend maintenant à ce que le bénéfice ajusté de l'exercice 2026 se situe entre 38,05 et 38,55 dollars par action, contre une prévision précédente de 37,10 à 37,90 dollars

** La société relève également son objectif de croissance des bénéfices ajustés à long terme de 13 % à 16 %, contre une fourchette précédente de 12 % à 14 %

** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en hausse de 22,3 % depuis le début de l'année