 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 873,00
+0,64%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

McKesson atteint un niveau record après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 16:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 septembre - ** Les actions du distributeur américain de médicaments McKesson MCK.N augmentent d'environ 6,8 % pour atteindre un record historique de 744,17 dollars

** MCK relève ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2026 , affirmant qu'elle se concentre davantage sur les domaines à forte marge tels que les services de médicaments contre le cancer pour stimuler la croissance

** La société s'attend maintenant à ce que le bénéfice ajusté de l'exercice 2026 se situe entre 38,05 et 38,55 dollars par action, contre une prévision précédente de 37,10 à 37,90 dollars

** La société relève également son objectif de croissance des bénéfices ajustés à long terme de 13 % à 16 %, contre une fourchette précédente de 12 % à 14 %

** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en hausse de 22,3 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

MCKESSON
741,130 USD NYSE +6,26%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump à l'ONU, à New York, le 25 septembre 2019 ( AFP / SAUL LOEB )
    Trump lance une attaque désinhibée contre l'ONU et l'Europe
    information fournie par AFP 23.09.2025 17:53 

    Donald Trump a lancé mercredi une attaque désinhibée contre les Nations unies comme contre l'Europe, appelant le monde entier à suivre son agenda anti-immigration et climato-sceptique. En 2018, le discours plein de vantardise du président américain avait suscité ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes terminent en petite hausse
    information fournie par AFP 23.09.2025 17:50 

    Les Bourses européennes ont fini en légère progression mardi, après la publication d'un indice sur l'activité économique du secteur privé dans la zone euro en septembre qui a signé sa plus forte croissance depuis mai 2024. La Bourse de Paris a terminé sur un gain ... Lire la suite

  • L'UE traque les failles anti-arnaques des plateformes ( AFP / Nicolas TUCAT )
    L'UE traque les failles anti-arnaques des plateformes
    information fournie par AFP 23.09.2025 17:34 

    Les géants de la tech en font-ils assez pour protéger leurs utilisateurs contre les arnaques financières en ligne? C'est ce que veut vérifier l'Union européenne, au risque de s'attirer de nouveau les foudres de Donald Trump, qui fustige l'interventionnisme de Bruxelles ... Lire la suite

  • A Lagos, mourir par manque d'ambulances et excès d'embouteillages
    A Lagos, mourir par manque d'ambulances et excès d'embouteillages
    information fournie par AFP Video 23.09.2025 17:23 

    Une centaine d'ambulances pour plus de 20 millions d'habitants : à Lagos, il n'est pas rare de mourir avant l'arrivée des secours ou coincé dans les embouteillages monstres qui paralysent la capitale économique du Nigeria.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank