McDonald's va ajouter des boissons énergisantes et des sodas artisanaux à ses menus, selon le WSJ

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McDonald's MCD.N s'apprête à proposer un Red Bull Dragonberry Energizer dans le cadre d'une refonte plus large de son menu de boissons fraîches dans ses restaurants américains plus tard cette année, a rapporté le Wall Street Journal dimanche, citant des documents de l'entreprise.

Les nouvelles boissons, dont le lancement est prévu le mois prochain, comprennent un Dirty Dr Pepper et un Mango Pineapple Refresher, selon le rapport, qui ajoute que la gamme de boissons énergisantes de la société devrait être vendue à partir du mois d'août.