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McDonald's va ajouter des boissons énergisantes et des sodas artisanaux à ses menus, selon le WSJ
information fournie par Reuters 13/04/2026 à 04:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

McDonald's MCD.N s'apprête à proposer un Red Bull Dragonberry Energizer dans le cadre d'une refonte plus large de son menu de boissons fraîches dans ses restaurants américains plus tard cette année, a rapporté le Wall Street Journal dimanche, citant des documents de l'entreprise.

Les nouvelles boissons, dont le lancement est prévu le mois prochain, comprennent un Dirty Dr Pepper et un Mango Pineapple Refresher, selon le rapport, qui ajoute que la gamme de boissons énergisantes de la société devrait être vendue à partir du mois d'août.

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