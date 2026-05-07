McDonald's prévient que la hausse des coûts liée à la guerre en Iran va peser sur la demande à long terme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les ventes et les marges en baisse, les prix élevés de l'essence pénalisant les clients à faibles revenus

* Les ventes d'avril ont affiché un léger recul, selon le directeur financier Borden

* Les ventes comparables mondiales progressent de 3,8 % après une baisse de 1 % l'année dernière

(Réécriture avec des détails aux paragraphes 2 et 3, commentaires de la direction aux paragraphes 9 à 13, commentaire d'un analyste au paragraphe 18) par Savyata Mishra

Le directeur général de McDonald's MCD.N , Chris Kempczinski, a déclaré jeudi que la chaîne de hamburgers était bien placée pour faire face à la volatilité à court terme liée au conflit en Iran, mais a averti que des perturbations prolongées de la chaîne d'approvisionnement mondiale pourraient faire grimper les coûts et réduire encore davantage la demande.

Les chaînes de restaurants qui dépendent d'une clientèle quotidienne constatent une faiblesse de la demande, les clients à faibles revenus resserrant leur budget en raison de la hausse des prix de l'essence, tandis que les clients plus aisés continuent de dépenser.

McDonald's a publié un chiffre d'affaires et un bénéfice meilleurs que prévu pour le premier trimestre, tandis que les ventes comparables mondiales ont augmenté de 3,8 %, manquant de peu les attentes. Son action a effacé ses gains enregistrés avant l'ouvertureet est restée globalement inchangée dans les échanges matinaux.

« La hausse des prix de l'essence est le principal problème auquel nous sommes confrontés actuellement », a déclaré M. Kempczinski lors de la conférence téléphonique sur les résultats, ajoutant que l'inflation à la pompe « va avoir un impact disproportionné sur les consommateurs à faibles revenus, et nous nous attendons à ce que ces pressions se poursuivent ».

« Je pense qu'il est probablement juste de dire...(que l'environnement macroéconomique) ne s'améliore certainement pas et qu'il pourrait même s'aggraver légèrement », a déclaré M. Kempczinski.

Plusieurs chaînes de restaurants américaines telles que Shake Shack SHAK.N , Papa John's PZZA.O , Wingstop

WING.O et Domino's DPZ.O ont fait état d'une croissance trimestrielle des ventes plus faible, invoquant les répercussions de la guerre en Iran.

Les consommateurs à faibles revenus se montrent de plus en plus sélectifs, ont indiqué les analystes de Wall Street, optant de plus en plus pour des commandes plus simples, composées d'un seul plat, plutôt que pour des repas complets.

L'INFLATION RÉDUIT LES MARGES

Le directeur financier Ian Borden a signalé un début de deuxième trimestre plus faible, les ventes ayant affiché une légère baisse en avril en raison de la pression persistante exercée sur les consommateurs à faibles revenus par la hausse des prix du carburant.

Il a également noté une pression sur les marges des franchisés américainsdue à l'inflation des coûts des denrées alimentaires, du papier et de l'énergie, ainsi qu'à la hausse des coûts d'exploitation que les franchisés ne peuvent pas entièrement compenser par leurs prix.

Les pressions sur les coûts affectent la trésorerie des franchisés, même lorsque les ventes restent positives, et pèsent également sur les marges des restaurants gérés par la société aux États-Unis, a déclaré la société, ajoutant qu’elle allait revoir son réseau de franchisés.

Les marges des restaurants détenus et gérés par la société aux États-Unis ont reculé de 25 % par rapport à l’année dernière, s’établissant à 59 millions de dollars. « Soit je règle ce problème, soit nous allons trouver des franchisés capables de mieux gérer le restaurant », a déclaré M. Kempczinski. MISE EN AVANT DES OFFRES « AVANTAGEUSES »

La société s'appuiesur une stratégie de valeur renouvelée pour soutenir la demande jusqu'à la fin de l'année .

À la mi-avril, McDonald's a élargi sa plateforme McValue aux États-Unis, en ajoutant des articles au menu quotidien à moins de 3 dollars ainsi qu'une offre de petit-déjeuner à 4 dollars.

La pression sur la fréquentation des restaurants aux États-Unis et la hausse des prix de l'essence sont « bien comprises par les investisseurs », a déclaré Alex Fasciano, analyste chez CFRA, ajoutant que les résultats étaient légèrement supérieurs aux attentes, ce qui rassure les investisseurs quant à la capacité de McDonald's à s'adapter dans un environnement difficile.

Le chiffre d'affaires total de la société, s'élevant à 6,52 milliards de dollars, a dépasséles estimations de 6,47 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Sur une base ajustée, le bénéfice par action s'est établi à 2,83 dollars, dépassant les prévisions de 2,74 dollars.

Au premier trimestre, la croissance des ventes à périmètre constant aux États-Unis, de 3,9 %, a été inférieure aux prévisions, qui tablaient sur une hausse de 4,2 %. À l'échelle mondiale, les ventes comparables de McDonald's ont augmenté de 3,8 %, manquantles estimations de 3,95 %, même si cela représente une amélioration par rapport à la baisse de 1 % enregistrée il y a un an.