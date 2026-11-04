Près de 9 milliards d'euros et la 3e place européenne : le marché français des créateurs a fortement progressé en 2026

Les créateurs captent 45,4% de la valeur du marché français et les plateformes en conservent 31,3%.

( AFP / OLIVIER DOULIERY )

Dépenses d'annonceurs, abonnements, produits dérivés, dons... Le marché français des créateurs de contenu devrait atteindre près de 9 milliards d'euros en 2026, en hausse de 23,7% sur un an, selon une étude du cabinet Coherent Market Insights (CMI) qui met en avant une répartition très inégale des revenus.

La France se classe au troisième rang européen, derrière l'Allemagne et le Royaume-Uni, et au septième mondial, selon ce "Creator Economy Report 2026".

Cette étude a été dévoilée mercredi à l'ouverture de la Paris Creator Week, un événement consacré à l'écosystème des créateurs de contenus. Parmi les intervenants figurent notamment les créateurs Tibo InShape, Jujufitcats et SEB, mais aussi la haute-commissaire à l'Enfance Sarah El Haïry, le PDG de Twitch Dan Clancy et Anne-Sophie Dhiver, cheffe adjointe de Viginum, le service chargé de lutter contre les ingérences étrangères en ligne.

Les créateurs de contenus sont des personnes qui produisent et diffusent régulièrement des vidéos, photos ou encore des articles sur les réseaux sociaux et les plateformes, comme Instagram, TikTok ou YouTube, à l'image de Léna Situations ou Squeezie. Ce marché comprend les dépenses des annonceurs liées aux contenus des créateurs (partenariats et publicité), les abonnements, les ventes de produits dérivés et les dons.

La France "a une véritable carte à jouer"

Selon les estimations de CMI, les créateurs captent 45,4% de la valeur du marché français. Les plateformes en conservent 31,3%, le reste revenant aux éditeurs de logiciels, agences et prestataires.

Pour une majorité de créateurs, cette activité reste toutefois peu rémunératrice : parmi les quelque 330.000 personnes qui monétisent leurs contenus en France, 56,1% perçoivent moins de 5.000 dollars par an (environ 4.420 euros) et 9,5% dépassent 30.000 dollars (environ 26.580 euros), selon l'étude.

Le cabinet recense près de 465.000 créateurs actifs en France disposant de plus de 1.000 abonnés et près de 5.900 entreprises de créateurs réalisant plus de 100.000 dollars (environ 88.680 euros) de chiffre d'affaires annuel.

La France "a une véritable carte à jouer dans cette nouvelle économie. L'enjeu est désormais de permettre à notre écosystème de franchir une nouvelle étape notamment en matière de financement et de professionnalisation", selon Marc Lesage-Moretti, président et cofondateur de la Paris Creator Week.

Sur le plan méthodologique, cette étude repose sur l'analyse de données économiques et sectorielles internationales, l'analyse de bases de données des entreprises du secteur et 369 entretiens avec des acteurs du marché.