McDonald's nomme une cadre de longue date à la tête de sa filiale américaine après des résultats inférieurs aux attentes

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* Skye Anderson sera chargée de superviser environ 14 000 restaurants aux États-Unis

* L'ancien président de la filiale américaine, Joe Erlinger, restera en poste en tant que conseiller

* McDonald's a enregistré des résultats inférieurs aux prévisions aux États-Unis

par Waylon Cunningham

MCD.N , le groupe McDonald's, a remplacé mardi le directeur de ses activités aux États-Unis après que l'entreprise n'a pas atteint les prévisions en matière de croissance des ventes aux États-Unis au deuxième trimestre, imputant cet échec à ce que son directeur général a qualifié de “défaillances dans l'exécution” qui ont freiné les efforts visant à reconquérir les consommateurs à faibles revenus ayant réduit leurs dépenses de restauration hors domicile.

Le fabricant du Big Mac a nommé Skye Anderson, qui compte 26 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise et occupait jusqu’à présent le poste de directrice des opérations pour les États-Unis, pour remplacer Joe Erlinger au poste de président de McDonald’s USA, avec effet immédiat.

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats, le directeur général Chris Kempczinski a décrit Mme Anderson comme une “actrice du changement” capable de “dégager des performances supérieures” aux États-Unis. M. Erlinger, qui a rejoint l’entreprise en 2002 et occupait le poste de président de McDonald’s USA depuis 2019 , restera en fonction en tant que conseiller pour faciliter la transition jusqu’au début de l’année 2027, a indiqué McDonald’s dans un communiqué. Mme Anderson supervisera environ 14 000 restaurants aux États-Unis, le plus grand marché de l’entreprise, tout en pilotant le déploiement de la nouvelle stratégie de redressement de McDonald’s baptisée “McDonald’s > NEXT”.

Certains observateurs de Wall Street interprètent ce remaniement à la tête de l’entreprise comme un signe d’impatience au plus haut niveau. Les analystes de Citi ont déclaré que cette nomination traduisait le mécontentement de la direction face aux récentes performances et pourrait ouvrir la voie à une mise en œuvre plus rapide des initiatives visant à stimuler les ventes et la croissance des bénéfices.

Les analystes de TD Cowen ont écrit que la société attendait avec impatience de découvrir les plans de Mme Anderson visant à relancer la fréquentation des restaurants et à améliorer la trésorerie des franchisés lors de la réunion des investisseurs prévue en septembre, soulignant la longue ancienneté de Mme Anderson au sein de l’entreprise.

McDonald's a indiqué dans un communiqué accompagnant l'annonce que ce changement s'inscrit dans le cadre d'un plan lancé plus tôt dans l'année. Mme Anderson est devenue directrice des opérations de la division américaine en avril.

Le chiffre d’affaires des restaurants comparables aux États-Unis a progressé de 0,8 % au cours du trimestre, un résultat inférieur aux attentes de Wall Street et tiré par une augmentation du montant moyen dépensé par chaque client, a indiqué la société.

M. Kempczinski a salué le bilan de M. Erlinger, qui a su mener la division américaine à travers des changements majeurs, tout en enregistrant des progrès en matière de commande en ligne et de livraison.

Mais M. Kempczinski a également critiqué la direction de la division américaine.

“Nous n’avons pas de problème de stratégie, nous n’avons tout simplement pas été à la hauteur de nos objectifs au deuxième trimestre”, a déclaré M. Kempczinski lors de la conférence téléphonique sur les résultats.

M. Kempczinski a expliqué qu’un calendrier surchargé de promotions — telles que le partenariat “K-Pop Demon Hunters”, les nouvelles offres de menus économiques et les promotions liées à la FIFA — avait submergé le personnel des restaurants et entraîné le mécontentement des clients qui attendaient trop longtemps leur commande. Il a également indiqué que les campagnes marketing étaient trop concentrées sur une courte période.

“Il est difficile de se démarquer quand on diffuse autant de messages”, a déclaré M. Kempczinski, ajoutant que l’entreprise “réexamine très attentivement son calendrier pour le reste de l’année”.

M. Kempczinski a également déclaré que la suppression des remises numériques parallèlement au lancement d’un nouveau menu à moins de 3 dollars, qui n’a pas généré suffisamment de ventes supplémentaires, constituait une erreur. Selon lui, cela explique les deux tiers du manque à gagner de l’entreprise. M. Kempczinski a indiqué que la correction de cette “mauvaise stratégie commerciale” serait une priorité pour Mme Anderson au cours des deux prochains trimestres.

L’ascension de Mme Anderson vient couronner une longue carrière chez McDonald’s, au cours de laquelle elle a occupé divers postes dans le domaine financier, notamment celui de directrice financière de McDonald’s Australie, avant de rejoindre McDonald’s USA en 2017. Elle occupait récemment le poste de directrice des opérations de McDonald’s USA et avait auparavant dirigé la division Global Business Services. Au cours de son mandat, Erlinger s’est efforcé de rassurer le public quant à la sécurité alimentaire chez McDonald’s après une épidémie d’E. coli survenue en 2024, liée aux hamburgers de l’entreprise, qui avait entraîné un décès et environ 100 cas d’infection signalés. La même année, il a également rédigé une lettre ouverte inhabituelle en réponse à ce qu’il qualifiait d’allégations virales mais fausses concernant des hausses de prix incontrôlées sur le menu.