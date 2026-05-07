McDonald's n'atteint pas son objectif de croissance des ventes aux États-Unis, la stratégie axée sur les prix n'ayant pas réussi à stimuler la demande

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Jeudi, McDonald's MCD.N n'a pas répondu aux attentes de Wall Street concernant la croissance de ses ventes trimestrielles comparables aux États-Unis, les formules repas à bas prix et les offres à durée limitée n'ayant pas réussi à attirer les clients dont le budget est mis à rude épreuve par la hausse des prix du carburant et des produits alimentaires.

Après plusieurs années de hausses de prix, les acteurs du secteur de la restauration rapide ont été contraints de miser davantage sur des promotions axées sur le rapport qualité-prix pour relancer la demande, les clients réduisant leurs dépenses.

La plus grande chaîne de hamburgers au monde a affiché une croissance de 3,9 % de ses ventes à magasins comparables aux États-Unis au premier trimestre, manquant les prévisions d'une hausse de 4,2 %, selon les données compilées par LSEG.

Le ralentissement chez McDonald's reflète une tendance plus générale du secteur.

Plusieurs chaînes de restauration américaines , telles que Wingstop WING.O et Domino's DPZ.O , ont fait état d'une croissance trimestrielle des ventes plus faible, invoquant l'impact sur les dépenses des clients de la flambée des prix de l'essence provoquée par la guerre en Iran.

Les consommateurs à faibles revenus se montrent de plus en plus sélectifs, ont déclaré des analystes de Wall Street, optant de plus en plus pour des commandes plus simples, composées d'un seul produit, plutôt que pour des repas complets.

La fréquentation de McDonald's aux États-Unis est restée inégale tout au long du premier trimestre, selon les données de Placer.ai.

La fréquentation des restaurants comparables a baissé de 1,3 % en janvier en raison des tempêtes hivernales. Elle a rebondi de 3,8 % en février grâce à la demande refoulée, mais a reculé à 1,2 % en mars, les nouveaux lancements de menus ayant suscité une réaction plus modérée alors que la hausse des prix du carburant pesait davantage sur le budget des ménages. Pour attirer les clients soucieux de leur budget, McDonald's a élargi sa plateforme McValue en proposant de nouvelles formules à 3 et 4 dollars en avril.

À l'échelle mondiale, le chiffre d'affaires comparable de McDonald's a augmenté de 3,8 %, manquant de peu les prévisions moyennes des analystes (3,95 %), même s'il s'agit d'une amélioration par rapport à la baisse de 1 % enregistrée il y a un an.

Les ventes de son segment d'activité, où les restaurants sont gérés par des partenaires locaux, ont progressé de 3,4 %, tirées par le Japon, tandis que les ventes sur les marchés internationaux ont augmenté de 3,9 % grâce à la demande en Grande-Bretagne, en Allemagne et en Australie.

Le bénéfice net pour le trimestre janvier-mars a augmenté de 6 % pour atteindre 1,98 milliard de dollars. Sur une base ajustée, McDonald's a réalisé un bénéfice par action de 2,83 dollars, contre 2,67 dollars un an plus tôt.