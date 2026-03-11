 Aller au contenu principal
McDonald's lancera des repas à 3 dollars aux États-Unis à partir d'avril, selon le WSJ
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 18:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

McDonald's MCD.N va introduire des plats à 3 dollars ou moins, ainsi que des petits déjeuners à 4 dollars aux Etats-Unis, à partir d'avril, a rapporté le Wall Street Journal mercredi, alors que la chaîne de hamburgers cherche à attirer les consommateurs fatigués par les difficultés économiques.

La société a mis l'accent sur le caractère abordable de ses produits, les consommateurs étant de plus en plus attentifs aux prix. Ses rivaux, tels que Burger King QSR.TO , intensifient également leurs efforts en proposant des menus plus économiques.

L'année dernière, McDonald's a offert une réduction de 15 % sur les repas combinés et a lancé des offres spéciales à 5 et 8 dollars .

McDonald's et d'autres chaînes de restauration rapide avaient augmenté les prix de leurs menus à la suite de la pandémie pour compenser la hausse du coût des intrants.

Les nouvelles offres - appelées à l'interne "McValue 2.0" - comprennent un McMuffin, un ensemble petit-déjeuner avec pommes de terre rissolées et café, et des articles à bas prix tels qu'un biscuit à la saucisse ou quatre morceaux de Chicken McNuggets, a rapporté le Journal, citant des personnes familières avec la discussion et un message interne de l'entreprise.

McDonald's n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

En février, McDonald's a dépassé les estimations de Wall Street pour les ventes comparables et les bénéfices du quatrième trimestre, grâce aux offres de repas et aux fortes promotions marketing qui ont attiré les consommateurs américains dont le budget est serré.

McDonald's a investi massivement dans la commercialisation de repas moins chers et a déclaré le mois dernier que sa politique de valeur contribuait à faire revenir les clients à faible revenu.

Ses actions étaient en baisse de 1,5 % dans la matinée.

Valeurs associées

MCDONALD'S
323,830 USD NYSE -1,27%
RESTAURANT BRAND
97,690 CAD TSX -0,07%
