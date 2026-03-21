Musk reconnu responsable envers les actionnaires de Twitter dans un procès pour fraude concernant un rachat de 44 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le jury a reconnu Musk responsable de deux déclarations concernant des bots sur Twitter

* Selon l'avocat des actionnaires, les dommages et intérêts pourraient atteindre des milliards de dollars

* Musk prévoit de faire appel, les avocats considèrent le verdict comme un accident de parcours

(Changement de source; ajout de détails sur le verdict, commentaires des avocats, paragraphes 2-5, 10-13) par Abhirup Roy et Jonathan Stempel

Un jury fédéral américain a reconnu Elon Musk responsable, vendredi, d'avoir escroqué les actionnaires de Twitter en essayant de faire baisser le cours de l'action de l'entreprise de médias sociaux afin de pouvoir renégocier ou se retirer d'un rachat de 44 milliards de dollars en 2022.

Le jury du tribunal fédéral de San Francisco a rendu son verdict à l'issue d'un procès civil très suivi dans lequel Elon Musk, la personne la plus riche du monde, était accusé d'avoir faussement prétendu sur les médias sociaux que Twitter sous-estimait le nombre de faux comptes et de comptes de spam, connus sous le nom de "bots", présents sur sa plateforme.

Les dommages et intérêts n'ont pas encore été calculés, mais Francis Bottini, avocat des actionnaires, a estimé qu'ils pourraient s'élever à environ 2,5 milliards de dollars.

"Le statut de Musk en tant qu'homme le plus riche du monde n'est pas un passe-droit", a déclaré Francis Bottini dans un communiqué. "Si vous êtes en mesure de faire bouger les marchés avec vos tweets, vous êtes responsable du préjudice que vous causez aux investisseurs."

Dans une déclaration commune, les avocats d'Elon Musk chez Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan ont qualifié le verdict d'"accident de parcours. Et nous attendons avec impatience de pouvoir nous justifier en appel."

Le procès civil a débuté le 2 mars et les jurés ont commencé à délibérer mardi.

Musk a souvent choisi d'affronter les actionnaires devant les tribunaux plutôt que de conclure un accord.

Cela inclut un procès en 2023 à San Francisco pour savoir s'il a fraudé les actionnaires de Tesla TSLA.O qui prétendaient subir des pertes après qu'il ait faussement prétendu en 2018 avoir un "financement sécurisé" pour privatiser la société de voitures électriques, et un litige dans le Delaware sur son paquet de rémunération de 139 milliards de dollars pour Tesla. Musk a gagné les deux procès.

Musk a finalement conclu son achat de Twitter en octobre 2022 et l'a rebaptisé X.

MUSK RESPONSABLE DE DEUX DÉCLARATIONS

Les actionnaires de Twitter ont contesté trois déclarations faites par Musk peu de temps après avoir accepté d'acheter Twitter en avril 2022, dans lesquelles il se demandait si la société était envahie par des bots.

Les jurés ont jugé Musk responsable de deux de ces déclarations.

L'une d'entre elles indiquait que l'achat était "temporairement suspendu" en attendant la confirmation que les bots représentaient moins de 5 % des utilisateurs. L'autre disait que le pourcentage de bots pouvait être "beaucoup" plus élevé que 20 %, et que le rachat ne pouvait avoir lieu que si le directeur général de Twitter prouvait que le pourcentage était inférieur à 5 %.

Les jurés ont également déclaré que les actionnaires n'avaient pas prouvé qu'Elon Musk s'était livré à un stratagème pour les escroquer.

Michael Lifrak, avocat d'Elon Musk, a rétorqué que l'inquiétude du milliardaire concernant les bots était réelle et que le fait d'avoir dénoncé le problème ne prouvait pas qu'Elon Musk avait commis une fraude ou avait l'intention d'en commettre une.

Le procès concerne des investisseurs qui ont prétendu avoir vendu des actions Twitter à des prix artificiellement réduits par Musk entre le 13 mai et le 4 octobre 2022.

Par ailleurs, Elon Musk est en pourparlers pour régler un procès civil intenté par la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui l'accuse d'avoir attendu trop longtemps, en 2022, pour divulguer ses achats initiaux d'actions Twitter, afin de pouvoir en acheter d'autres à bas prix avant que les investisseurs ne s'aperçoivent de ce qu'il faisait.

En février, SpaceX, la société de fusées et d'exploration spatiale de Musk, a acheté sa société d'intelligence artificielle xAI, qui abritait X. Cette acquisition a donné naissance à la société privée la plus précieuse du monde, d'une valeur d'environ 1 250 milliards de dollars à l'époque.