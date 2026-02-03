McDonald's en hausse après que la société de courtage BTIG l'a relevé à "acheter" (2 février)

(Corrige le point 8 du buzz du 2 février pour indiquer que les actions de McDonald's ont augmenté de 5,4 % en 2025, et non celles de CPRI)

3 février - ** Les actions de la chaîne de restauration rapide McDonald's MCD.N ont augmenté d'environ 1 % à 317,97 $

** BTIG relève la note de "neutre" à "achat"; PT à 360 $

** Le PT représente ~14% de hausse par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier affirme que la stratégie de valeur et de promotion remaniée de la société stimule régulièrement le trafic, avec une nouvelle plate-forme de boissons lancée au premier semestre 26, qui devrait être le prochain moteur clé des ventes et des transactions dans les magasins comparables aux États-Unis

** L'investissement de McDonald's dans la valeur, y compris l'augmentation des remises sur le repas Extra Value et ses offres de repas à 5 et 8 dollars, augmente le nombre de clients

** MCD et ses franchisés investissent dans l'équipement et le petit matériel avant le lancement prévu au printemps et à l'été des boissons CosMc's, visant à renforcer son avantage sur les rivaux qui proposent des boissons

** 21 des 39 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 16 à "conserver", 2 à "vendre"; la médiane des prévisions est de 344 $ - données compilées par LSEG

** L'action MCD en hausse de 5,4 % en 2025