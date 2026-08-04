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McDonald's dépasse légèrement le consensus au 2e trimestre
information fournie par Zonebourse 04/08/2026 à 15:26
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McDonald's publie un BPA de 3,38 USD au titre du 2e trimestre 2026, en croissance de 6% ( 5% à taux de change constants), hors charges exceptionnelles de restructuration, dépassant d'environ 2% le consensus des analystes.

Le profit opérationnel de la chaîne de restauration rapide s'est accru de 3% ( 2% à taux de change constants) à 3,34 MdsUSD, pour un chiffre d'affaires en hausse de 4% ( 2% à taux de change constants) à 7,1 MdsUSD.

A données comparables, les ventes mondiales se sont accrues de 1,3%, avec une progression limitée à 0,8% aux Etats-Unis, mais plus soutenue sur les marchés internationaux ( 1,5% sur les marchés exploités en propre et 1,9% sur les marchés sous licence).

"Ce trimestre, McDonald's a pris des mesures décisives pour renforcer son exécution opérationnelle, alors que nous préparons l'entreprise à sa prochaine phase de croissance à long terme", souligne le PDG Chris Kempczinski.

"Si notre stratégie porte ses fruits à l'échelle mondiale, nous voyons une opportunité de placer la barre plus haut aux États-Unis et d'accélérer la performance sur notre plus grand marché", poursuit le dirigeant, qui annonce à cette occasion la nomination de Skye Anderson au poste de présidente de McDonald's USA.

"Elle apportera la concentration et le sens de l'urgence nécessaires à ces efforts, grâce à sa connaissance approfondie du système, à sa rigueur opérationnelle et à sa capacité avérée à impulser le changement et à générer des résultats pour l'ensemble de notre organisation", explique Chris Kempczinski.

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