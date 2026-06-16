“McDermott prévoit de mener à bien le projet d'extension de QatarEnergy dans les délais, une fois le conflit terminé”, déclare son directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires du directeur général de McDermott International, ceux du directeur général de Technip Energies pour les Amériques, ainsi que des informations générales sur l'entreprise et le secteur, paragraphes 2 à 11) par Curtis Williams

McDermott International MCDIF.PK n’a pas interrompu les travaux liés au gigantesque projet d’extension du champ North Field East de QatarEnergy pendant la guerre en Iran , a déclaré mardi son directeur général, Michael McKelvy, même si le conflit a imposé des contraintes opérationnelles.

McDermott est chargée de l’installation des infrastructures offshore qui achemineront le gaz naturel depuis le gisement North Field du Qatar vers les usines de gaz naturel liquéfié (LNG) actuellement en construction à Ras Laffan Industrial City.

“Nous n’avons jamais cessé de travailler sur le projet, même pendant la guerre. Il y a eu quelques contraintes, mais les travaux n’ont pas été interrompus”, a déclaré M. McKelvy à Reuters en marge de la conférence sur les projets énergétiques (EPC) à Houston.

Il a ajouté que l’entreprise prévoyait de livrer sa partie du projet dans les délais prévus dès que la situation se stabilisera.

“C’est ce que nous nous efforçons toujours de faire — livrer les projets dans les délais et dans le respect du budget — et nous comptons bien en faire de même dans ce cas précis”, a déclaré M. McKelvy.

L’extension du North Field East (NFE), qui constitue la première phase de la stratégie globale de croissance de QatarEnergy dans le domaine du GNL, devrait augmenter la capacité d’exportation du pays d’environ 32 millions de tonnes par an, renforçant ainsi sa position parmi les plus grands exportateurs mondiaux de GNL.

Le rôle de McDermott porte principalement sur les installations offshore, notamment les plateformes, les gazoducs sous-marins et les infrastructures connexes qui alimentent en gaz les nouvelles chaînes de production de GNL. Les usines de liquéfaction elles-mêmes sont construites par un consortium dirigé par Technip Energies TE.PA , qui est chargé de l’ingénierie, de l’approvisionnement et de la construction des installations à terre.

Robert Scott, directeur général pour les Amériques chez Technip Energies, a déclaré que le rythme de développement de cette extension pourrait dépendre de la manière dont QatarEnergy parviendra à concilier la construction en cours avec la nécessité éventuelle de réparer les infrastructures endommagées pendant le conflit.

“La rapidité avec laquelle les installations d’extension seront mises en service dépendra de la décision de l’entreprise de donner la priorité à la nouvelle construction à Ras Laffan plutôt qu’aux réparations des installations endommagées”, a déclaré M. Scott, qui s’est également exprimé en marge de la conférence.

Il a ajouté que des contraintes logistiques plus générales liées aux tensions régionales pourraient également influencer les délais, notamment les flux maritimes transitant par le détroit d’Ormuz, artère essentielle pour le commerce mondial de l’énergie. “Cela dépendra en fin de compte de la rapidité avec laquelle le détroit sera rouvert”, a déclaré M. Scott.

L’extension du gisement North Field est au cœur des projets de QatarEnergy visant à augmenter la production de GNL et à répondre à la demande mondiale croissante, notamment en Asie et en Europe, dans un contexte de réorientation des flux commerciaux énergétiques.