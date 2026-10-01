McCormick en hausse après des ventes au troisième trimestre supérieures aux prévisions

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1er octobre - ** L'action de McCormick MKC.N , fabricant de la sauce piquante Cholula, affiche une hausse d'environ 5% à 48,51 dollars en pré-ouverture

** La société a dépassé les estimations de chiffre d'affaires du troisième trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses assaisonnements et ses sauces, malgré le resserrement des budgets et l'incertitude macroéconomique

** La société affiche un chiffre d’affaires de 2,02 milliards de dollars au troisième trimestre, contre des estimations de 1,98 milliard de dollars – données compilées par LSEG

** Affiche une hausse de 1,2% de son bénéfice trimestriel ajusté, à 86 cents par action

** La société réaffirme ses prévisions annuelles de bénéfice et de chiffre d'affaires

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse d’environ 32% depuis le début de l’année