MBWS voit son résultat net se tasser au 1er semestre

Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) publie un résultat net part du groupe de 2,1 MEUR au 1er semestre 2026, en baisse de 0,5 MEUR en comparaison annuelle, baisse qui résulte de celle du résultat opérationnel courant, partiellement compensée par des activations d'impôts différés, tandis que le résultat financier reste stable et positif.

Le taux de marge brute du groupe de boissons alcoolisées s'établit à 38,8% au 1er semestre 2026, quasi stable par rapport à 38,9% pour la même période en 2025, une légère amélioration de la profitabilité en France compensant le léger recul à l'international.

Le chiffre d'affaires, hors droits d'accises, a diminué de 3% à 84 MEUR (-4,4% à périmètre et change constants) par rapport au 1er semestre 2025, un recul des ventes qui reflète des tendances macroéconomiques globalement défavorables sur les marchés des spiritueux.

"Les résultats du premier semestre ne reflètent pas pleinement les avancées réalisées par le groupe, dans un environnement de marché et macroéconomique qui demeure difficile", affirme toutefois Fahd Khadraoui, directeur général de MBWS.

"L'accélération de l'activité observée au 2e trimestre, la montée en distribution depuis la fin du semestre et la saisonnalité de nos ventes devraient permettre de mieux matérialiser ces progrès au second semestre", poursuit-il.