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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 25/09/2026 à 06:00
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* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ALTEN LTEN.PA - Le groupe français d'ingénierie et conseil en technologies a relevé jeudi son objectif annuel de croissance organique dans une fourchette de 1,7% à 1,9% et annoncé que sa marge opérationnelle d'activité serait supérieure à celle de 2025 et devrait s'établir à 9,2% environ en 2026.

* TP (ex-Teleperformance) TEPRF.PA a annoncé jeudi la nomination de Benoît Gabelle au poste de directeur financier, avec effet immédiat.

* ALSTOM ALSO.PA a annoncé jeudi avoir signé un contrat d'environ 80 millions d'euros pour la maintenance du métro de Panama.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N45B02I

(Rédigé par Diana Mandia)

Valeurs associées

ALSTOM
14,540 EUR Euronext Paris -1,96%
ALTEN
70,800 EUR Euronext Paris -2,48%
TELEPERFORMANCE
71,560 EUR Euronext Paris -2,90%
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